نتنياهو يقرر حجم التقليص في ميزانية وزارة الحرب

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان يبلغ حجم التقليص في ميزانية وزارة الحرب في مشروع قانون الميزانية للعامين القادمين مليارين وسبعمئة مليون شيكل-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة الاحتلال.

ووصف وزير الحرب الصهيوني اهود براك هذا القرار بقرار صعب بالنسبة للدوائر الامنية . وراى براك مع ذلك انه لا بد من القيام بهذا التقليص بسبب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولذلك فان وزراء حزب العمل سيؤيدون مشروع قانون الميزانية.

وفي غضون ذلك ترك وزراء "اسرائيل بيتنا" جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية وسلموا رئيس الوزراء الصهيوني بطاقات ابلغوه بها بانهم سيعارضون مشروع القانون بسبب عدم تلبية مطالب الحزب.