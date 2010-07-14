وأخيرا.. الدجاجة قبل البيضة!

فلسطين اليوم – وكالات

قال علماء بريطانيون إنهم توصلوا إلى حل لغز طالما حير الناس منذ فجر التاريخ مفاده أن الدجاجة هي التي جاءت قبل البيضة وليس العكس، كما لا يزال يعتقد كثيرون في العالم حتى الآن.

وذكرت صحيفة الدايلي مايل إن العلماء في جامعتي شفيلد وورويك يعتقدون بأنهم فكوا هذا اللغز القديم وهو أن الدجاجة هي التي أتت في البداية.

وقال العلماء إن الدجاجة هي التي جاءت قبل البيضة لأنها هي التي تضع البيض، موضحين أن الابحاث التي أجروها أظهرت أن تكوّن أو تشكّل قشر البيض يعتمد على البروتين وهو موجود في مبيض الدجاجة.

وتوصلوا أيضاً إلى أن البيضة لا يمكن أن توجد أصلاً إلاّ إذا كانت داخل بطن الدجاجة ما يعني أن الدجاجة هي التي أتت قبل البيضة.

ويعتقد العلماء أنه قبل أن تتشكل البيضة فلربما احتاجت إلى بروتين "أو سي- 17" والذي لا يوجد إلاّ في مبيض الدجاجة.

وقال الدكتور كولن فريمان من قسم هندسة المواد في جامعة شفيلد البريطانية " كان يعتقد منذ زمن طويل بأن البيضة جاءت قبل الدجاجة ولكن لدينا الآن برهان علمي يظهر أن الدجاجة هي التي جاءت أولاً".