البيت الأبيض يستنكر رغبة مدير "ناسا" فى الاستعانة بالعلماء المصريين والمسلمين

فلسطين اليوم-وكالات

قال المتحدث الصحفى باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، إن البيت الأبيض يستنكر التصريحات الصحفية التى أدلى بها مدير وكالة ناسا للفضاء تشازلز بولدن خلال زيارته لمصر التى قال فيها إن أولوياته هى الوصول للبلدان الإسلامية والاستعانة بالعلماء المسلمين فى «ناسا».

وقال جيبس فى مؤتمر صحفى، صباح أمس الأول، إن هذه ليست مهمته وليست مهمة «ناسا»، وتشارلز أخطأ بتوجيه هذه التصريحات، الرئيس الأمريكى باراك أوباما لم يوجه إليه أى توجيهات بشأن ما قاله، مؤكداً أن المسؤولين فى البيت الأبيض على اتصال دائم بوكالة «ناسا» للفضاء.

كان مدير وكالة «ناسا» قام برحلة إلى المنطقة العربية زار خلالها قطر ومصر، وأدلى بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إنه يريد تدعيم التعاون بين «ناسا» والعالم الإسلامى والاستعانة بالعلماء المسلمين، ويبحث عن عالم مصرى ليستعين به فى الوصول إلى كوكب المريخ.

وأثارت تصريحات بولدن جدلاً واسعاً فى الأوساط العلمية فى «ناسا» والدوائر الأمريكية، وحاول البعض الدفاع عنه قائلاً: إنه يهدف إلى العمل مع أفضل العلماء فى العالم، بينما فسرها البعض بأنها محاولة لفتح البابا أمام سيطرة المسلمين على الوكالة، وعلى أحدث الأبحاث العلمية واستغلالها ضد الولايات المتحدة.