نواب القدس يستنكرون هدم المنازل المقدسية اليوم

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

استنكر النواب المقدسيون من داخل خيمة الإعتصام في حي الشيخ جراح في القدس المحتل عمليات هدم البيوت التي تجري منذ ساعات الصباح الأولى والتي طالت ما يزيد عن ستة منازل للمواطنين شرقي القدس.

وأكد النائب محمد طوطح أن هذه الممارسات من الاحتلال تدخل ضمن ذات النهج المتبع من الإحتلال والهادف إلى تفريغ الأرض من سكانها وتهويدها والسيطرة عليها.

واعتبر الوزير خالد أبو عرفة أن هذه الخطوة من الإحتلال تهدف إلى أحكام السيطرة على مدينة القدس عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة ودون أدنى اعتبار لأي اتفاقات أو تعاهدات عربية أو دولية.

وطالب النائب أحمد عطون بضرورة التصدي لهذه الإجراءات الخطيرة من المحتل عبر كافة الوسائل الشعبية والرسمية المتاحة والتي من شأنها أن تكبح جماح المحتل وتحد من جرائمه .