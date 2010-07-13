ريال مدريد يعرض كاكا للبيع وجوارديولا يجدد عقده مع برشلونة

مدريد/ يبدو النجم البرازيلي كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو قد وصل إلى طريق مسدود مع ناديه الاسباني ما جعل المسئولين يفتحون باب التفاوض أمام أي نادي يود التعاقد معه.

و كشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية بان رئيس نادي ريال مدريد قد وضع كاكا ضمن لائحة اللاعبين الذين يود التخلص منهم و ذلك بعد المشاكل الأخيرة التي زادت بعد أن قرر كاكا القيام بعملية جراحية في ظهره و قدمه قد يغيب على أثرها لمدة قد تصل الى 4 أشهر ما يعني عدم الاستفادة منه في بداية الموسم وهو الأمر الذي رفضته إدارة الريال, التي كانت تصر ان يقوم كاكا بهذه العملية قبل كأس العالم وهو ما رفضه نجمهم البرازيلي الذي فضل المشاركة بالمونديال مصابا على ان يفوته.

وأضافت الصحيفة بأن تشلسي سيكون أول المتقدمين لشراء النجم البرازيلي الذي لطالما كان هدفا لادارة البلوز و مدربهم انشيلوتي الذي أكد اكثر من مناسبة رغبته في ضم اللاعب البرازيلي.

تعثر صفقة انتقال جيرارد الى ريال مدريد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية عن تعثر صفقة انتقال نجم ليفربول الانجليزي ستيفن جيرارد الى ريال مدريد و ذلك بعد ان رفضت اداراة النادي الملكي دفع 70 مليون يورو ثمنا للاعب.

و ذكرت الصحيفة بان رئيس النادي الاسباني فلورنتينو بيريز لا يعتبر جيرارد ضمن أولويات النادي نظرا لسعره المبالغ فيه –على حد قوله- و أضاف:" اعتقد ان فريقنا حاليا جيد, ربما يحتاج الى بعض التعديلات و لكن سعر جيرارد عالي جدا مقارنة بعمره, فعلى الرغم من اننا نريد ضم جيرارد الينا و لكن ليفربول لا يظهر لنا ليونة في الصفقة".

يذكر ان ريال مدريد يسعى حاليا الى ضم النجم البرازيلي مايكون الذي يريد النادي الملكي ضمه من انترميلان مقابل 35 مليون يورو.

جوارديولا يجدد عقده مع برشلونة

قرر جوارديولا مدرب برشلونة الاسباني أن يجدد عقده مع النادي الكتالوني, ليوقف التكهنات حول مستقبله مع أبطال الدوري الأسباني و يقطع الطريق على الصحف المدريدية التي المحت الى وجود مشاكل.

و ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية بان جوارديولا قطع اجازته السنوية قبل نهايتها بستة ايام لكي يوقع عقده غدا مع الرئيس الجديد لنادي برشلونة ساندرو روسيل الذي اصر على إنهاء إجراءات التعاقد في أقرب وقت ممكن للتفرغ الى ماهو قادم من تعاقدات سيقوم بها النادي الكتالوني في الايام المقبلة.