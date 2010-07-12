الاحتلال يمدد اعتقال النائب أبو طير حتى الأربعاء المقبل

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قررت ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية اليوم الاثنين تمديد اعتقال النائب محمد أبو طير حتى بعد غد الأربعاء.

وكانت المحكمة التأمت عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وحظرت دخول أي شخصية إلى داخل المحكمة بما في ذلك أفراد من عائلة النائب أبوطير، وعلي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر لشؤوون القدس، والشيخ يوسف الباز من قادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح.