أنقرة تقدم لائحة لواشنطن وبغداد لتسليمها زعماء "الكردستاني"

فلسطين اليوم-وكالات

سلمت تركيا، السلطات الأمريكية والعراقية والكردية لائحة ب248 متمردا، بينهم قادة عسكريون مثل مراد قريلان وجميل بايك ودوران كالان لتسليمهم “في اقرب فرصة ممكنة” إلى أنقرة وفقا لصحيفة “حرييت” نقلا عن مسؤولين أتراك كبار طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم .

وذكرت الصحيفة أن “تضييق الخناق لم يكن صارما كما هو الآن” على قادة التمرد .

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة البشمركة جبار ياور إن “الأسماء الموجودة لدى الجانب التركي ليست لأشخاص لديهم إقامة أو أي مكان رسمي في الإقليم . إنهم متواجدون في الأراضي التركية ويمارسون حرب العصابات” هناك .

وأعاد التذكير بتصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول الحياد في هذه القضية “لسنا جزءا من المشكلة ونطالب بأن يعالج الموضوع بالطرق السلمية” .

في الأثناء، قال مسؤولون أتراك طلبوا عدم نشر اسمائهم إن اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلا في هجوم منفصل في إقليم فان التركي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن رفضا الاستسلام لقوات الأمن .

إلى ذلك، طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لقاء أحزاب المعارضة التركية الرئيسية لمناقشة سبل معالجة مسألة تصاعد وتيرة أعمال العنف “الإرهابية” في مختلف أنحاء البلاد .