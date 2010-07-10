بيرس : يجب عدم القيام بعملية عسكرية ضد إيران إلا بعد استنفاذ السبل الأخرى

فلسطين اليوم-وكالات

اعرب رئيس كيان الإحتلال شمعون بيرس عن اعتقاده بانه يجب عدم القيام بعملية عسكرية ضد ايران مشيرا الى ان هناك وسائل اخرى يجب تجربتها اولا. ودعا بيرس الى نشر منظومات مضادة للصواريخ في المنطقة المحيطة بايران لمواجهة التهديد النووي الذي يشكله هذا البلد.

واعتبر ان ايران لا تشكل خطرا على امن كيانه فحسب وانما على العالم باسره على روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وحتى على اليابان علما بان "ايران دولة ممارسة للارهاب لها اجهزة نووية"-حسب زعمه.

وفي مقابلة اجرتها معه احدى الصحف اليابانية اتهم بيرس كوريا الشمالية بانها تبيع الاسلحة لايران التي تبيعها لسوريا وبدورها تقوم سوريا بتزويد حزب الله بالاسلحة. ووصف بيرس كوريا الشمالية بمحل تجارة حرة للصواريخ والمنشات النووية-حسب تعبيره.

ورفض بيرس المطالب بانضمام كيانه الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية مؤكدا ان حكومته لم تقل قط انها تمتلك قنبلة نووية واذا ما كانت هناك شبهات في حيازتها مثل هذه القنبلة، فان هذه الشبهات تشكل عاملا رادعا ولا باس بذلك.

وتطرق بيرس الى قضية اعتراض السفينة التركية مرمرة التي حاولت كسر الحصار على غزة موضحا ان القراصنة الصهاينة تعرضوا للاعتداء على ظهر السفينة وعملوا من منطلق الدفاع عن النفس-حسب زعمه. وحمل بيرس حماس المسؤولية عن الحصار على القطاع مشددا على انه عندما تتوقف حماس عن هجماتها وتهديداتها فان القطاع سيكون مفتوحا وحرا-على حد قوله.