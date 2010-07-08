إصابة أربعة أطفال بحالات اختناق في طولكرم

فلسطين اليوم-طولكرم

تمكنت فرق الانقاذ والاطفاء في مديرية الدفاع المدني في محافظة طولكرم من إنقاذ أربعة أطفال من حريق اندلع داخل منزلهم في نفس المحافظة.

وأفادت ادارة العلاقات العامة والانسانية في مديرية الدفاع المدني في محافظة طولكرم، بأن حرقا اندلع داخل منزل المواطن (ن.ل) في الحارة الشرقية من المدينة، وعلى الفور توجهت طواقم الانقاذ والإطفاء إلى مكان الحريق فوجدوا ألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ المنزل،

وأضافت أن أعمار الأطفال المحتجزين تتراوح بين ثلاثة اعوام وعشرة أعوام، وعلى الفور قام رجال الإطفاء والإنقاذ بإخراج الأطفال الأربعة من داخل المنزل ونقلهم إلى المستشفى بسبب استنشاقهم للدخان، وتم إخماد النيران المشتعلة في المنزل.