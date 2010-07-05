باراك متبجحاً: شاليط هو الوحيد الذي يستحق مساعدات إنسانية في غزة!

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال إيهود باراك وزير الحرب الصهيوني ان حكومته لن ترفع الحصار البحري عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشخص الوحيد الذي "يستحق" المساعدات الإنسانية في القطاع هو الجندي الأسير جلعاد شاليط ، المحتجز منذ 4 سنوات لدى المقاومة في غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية اليوم الإثنين أن باراك تطرق إلى الأزمة مع تركيا خلال جلسة ما تسمى بـ "لجنة الخارجية والأمن البرلمانية"، قائلا إن إسرائيل غير معنية بوقوع مواجهة معها، ولكن "من غير الصائب" صرف الأنظار عما تمر به أنقرة.

وأضاف أن هناك تغييرا عميقا في السياسة التركية، وأن الجهات التي سبق أن أيدت إقامة اتصال مع إسرائيل والغرب أخذت تفقد من قوتها.

وأقر باراك بأنه رفض الاجتماع في واشنطن بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومع السفير التركي لدى الولايات المتحدة، موضحا أن رفضه يعود إلى مطالبة الأتراك مرة تلو الأخرى بأن تعتذر إسرائيل عما حدث لدى الاستيلاء على "قافلة الحرية" وتعويض المتضررين.

وشدد على أنه رفض اجتماع الوزير الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر مع وزير الخارجية التركي باعتبار أن التوقيت "غير موات".

وكان وزير الحرب قد شدد على أهمية قيام كيانه بمبادرات سياسية على جميع المسارات التفاوضية ودفع عملية التسوية قدما.

وأضاف أنه يولي موضوعي تعزيز الأواصر الأمريكية¬الإسرائيلية والتنسيق مع ما اسماه "المعسكر العربي المعتدل" أهمية قصوى.

وأشار إلى أنه يجب عرض موقف واضح أمام الأمريكيين يؤكد أن ترسيم هذه الحدود يجب أن يكون على أساس "الاعتبارات الأمنية والديموغرافية" بحيث تبقى الكتل الاستيطانية في المناطق تحت سيطرة إسرائيل، إضافة إلى تمتع الأخيرة بغالبية يهودية، على حد قوله.

وذكر أن ترسيم هذه الحدود يجب أن يمكن من قيام دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح.