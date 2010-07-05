طيار إسرائيلي يرفع علم فلسطين على غيتو وارسو الشهير

فلسطين اليوم – وكالات

حرروا كافة الغيتوهات ، حرروا غزة وفلسطين " شعارات مألوفة على جدار مكان غير مألوف كاتبها ليس إلا طيارا سابقا في سلاح الجو الإسرائيلي يدعى " ينوتان شابيرا " الذي اختار جدار غيتو العاصمة البولندية وارسو ليخط بالدهان الشعارات المؤيدة لفلسطين ويرفع علمها على جدار الموت النازي .

ووصل الطيار شابير الأسبوع الماضي العاصمة البولندية ضمن وفد من نشطاء اليسار البولندي وخلال جولة في وارسو خط بيديه الشعارات المؤيدة لفلسطين ورفع العلم الفلسطيني على جدار آخر غيتو يهودي اعلن التمرد دون ان ينسى توثيق ما قام به من خلال كاميرا ومن ثم نشر الحدث على مواقع انترنت كثيرة وصفتها يديعوت احرونوت الناطقة بالعبرية بالمؤيدة للفلسطينيين .

وقال الطيار شابيرا " غالبية ابناء عائلتي قدمت من بولندا وغالبيتهم قتلوا على ايدي النازيين وحين اسير فيما تبقى من غيتو وارسو لا يمكنني عدم التفكير بسكان قطاع غزة القابعين في سجن ضخم مع سماء مفتوحه ويتلقون الغارات التي تشنها الطائرات الاسرائيلية الحربية والمروحيات تلك الطائرات التي خدمت عليها سابقا ".