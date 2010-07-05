حماس: لقاء فياض - باراك "لقاء امني تآمري خطير"

فلسطين اليوم – غزة

اكدت حركة "حماس" الاثنين ان اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض ووزير الحرب الصهيوني ايهود باراك هو "لقاء أمني تآمري خطير".

وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في تصريح صحافي "ان اللقاء الذي سيجمع باراك بفياض هو لقاء امني تآمري خطير يأتي تلبية للاجندة الاميركية والاوامر الصهيونية ورفع وتيرة التعاون الأمني مع العدو لتصفية المقاومة وحماية الاحتلال".

وأضاف ان: "سلام فياض لا يمثل الا نفسه، وسلطة فتح بالضفة الغربية لا تمثل الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان "اي نتائج لمفاوضاتهم مع العدو لن نعترف بها ولن تكون ملزمة لشعبنا".

وأوضح ان "هذا اللقاء في هذه الفترة بالذات يعني إضفاء الشرعية على التهويد والاستيطان والاقتلاع وطرد المقدسيين والفلسطينيين من ارضهم".

واكد برهوم ان "هذا اللقاء هو تحد خطير لمشاعر الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه، وهو بمثابة عار على السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية (...) وهو يكشف كذب ادعاءات (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس وحركة فتح بعدم الرغبة في الانتقال الى المفاوضات المباشرة".

ويلتقي وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك الاثنين سلام فياض، كما اعلنت وزارة الحرب الصهيونية أمس الأحد.