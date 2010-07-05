الاحتلال ينشر اليوم ما تسمى بـ (القائمة السوداء) الخاصة بقطاع غزة‏

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية مساء أمس الأحد ان وزارة الخارجية الصهيونية ستنشر اليوم الاثنين ما تسمية بالقائمة السوداء ( المواد الممنوع دخولها لقطاع غزة) وذلك خلال لقاء صحافي أمام الصحافيين في مبنى الوزارة في القدس المحتلة.

و بحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تتضمن القائمة السوداء ( حظر دخول أسلحة ومواد يمكن أن تساعد في تصنيع أسلحة)

وقد تم إعداد القائمة من قبل وزارة الحرب الصهيونية ومن المتوقع ان يعرضها وزير الحرب ايهود باراك خلال لقاءه بسلام فياض اليوم الاثنين