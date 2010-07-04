موفاز يرفض تجميد مستوطنات الضفة و يعتبره خطأ استراتيجي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اعتبر النائب الصهيوني عن حزب "كاديما" المعارض شاؤول موفاز اليوم الأحد، أن تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية خطاء استراتيجيا ناجما، وقال إنها تنم عن "افتقار الحكومة الحالية لخطة سياسية".. "على حد قوله".

ونقلت الإذاعة العبرية اليوم الأحد عن موفاز قوله "إن مكانة أصغر نقطة استيطانية أصبحت مشابهة لمكانة مدينة القدس ، والكتل الاستيطانية الكبرى".

ورأى عضو الكنيست أنه يتعين على الحكومة معارضة تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية أو أي مستوطنة إلا أن هذا يلزم الحكومة بتبني خطة سياسية واضحة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح أمس السبت، بأنه لم يطرأ أي تغير على موقف حكومته الذي يقضى بانتهاء مفعول القرار بتجميد عملية البناء في المستوطنات في شهر سبتمبر القادم .

وانتقد نتنياهو موقف السلطة الفلسطينية، متهما إياها بالتهرب من دفع عملية التسوية في المنطقة، مؤكدا استعداده للالتقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القدس أو في رام الله وذلك من أجل الانتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة.. على حد قوله.