مشروع قانون يجعل موافقة الكنيست على تمديد تجميد الاستيطان إلزامياً

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تدرس لجنة القوانين الوزارية الصهيونية، اليوم الأحد، مشروعا يقضي بجعل موافقة البرلمان على أي تمديد لتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية إلزاميا، بحسب ما نقلت وسائل اعلام عبرية عن أعضاء في هذه الهيئة.

وأطلقت هذه المبادرة فيما يستعد بنيامين نيتانياهو، رئيس وزراء العدو، للقاء الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء في واشنطن.

وقال يولي ادلشتاين، وزير الإعلام الصهيوني، للصحفيين: إن "أعضاء اللجنة الوزارية للقوانين غير ملزمين بقرارات الحكومة، وسيصوتون بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم على هذا النص" الذي ينص على موافقة الكنيست على أي تمديد لتجميد بناء المستوطنات.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن قريبين من نيتانياهو أن الأخير دعا، صباح اليوم الأحد، أعضاء من حزبه الليكود ينتمون إلى هذه اللجنة الوزارية إلى عدم تأييد هذه المبادرة.

ويخشى التيار المتشدد في الائتلاف الحكومي والمستوطنون في الضفة المحتلة من أن يمارس الأمريكيون ضغوطا كبيرة على نيتانياهو ليمدد قرار التجميد الجزئي لبناء المستوطنات الذي ينتهي العمل به في 26 سبتمبر.

وقرر نيتانياهو في نوفمبر تحت ضغط الولايات المتحدة تجميد الاستيطان في الضفة المحتلة لمدة 10 أشهر، من دون أن يشمل القرار القدس المحتلة.