رداً على تحركات عائلة شاليط.. لجنة الأسرى تنظم وقفة تضامنية أمام منزل الزهار

فلسطين اليوم – غزة

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للأسرى عن تنظيم وقفة تضامنية غدا الأحد الساعة الحادية عشرة صباحا،ً يشارك فيها أهالي الأسرى و ممثلين عن فصائل المقاومة الآسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

و بحسب بيان اللجنة الذي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، فسيتم تنظيم الوقفة التضامنية أمام منزل القيادي بحركة حماس، الدكتور محمود الزهار، حيث سيتم تسليمه رسالة من أهالي الأسرى يطالبون فيها حماس بالثبات في مواقفها المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

و بحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي رداً على تحركات عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، التي تقود مسيرة الآلاف نحو منزل رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو للضغط عليه بالعمل على الإفراج عن شاليط.