رابطة الكتاب تصدر رواية جديدة للدكتور محمود الزهار

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين أول أمس الخميس رواية جديدة بعنوان "في أعماق صخرة" للكاتب الدكتور محمود الزهار، وذلك خلال حفل توقيع نظمته الرابطة في مقرها بمدينة غزة بحضور جمع من الأدباء والكتاب والباحثين.

وشهد الحفل بجانب توقيع الكاتب الزهار لروايته، تقديم بعض القراءات النقدية من قبل أساتذة في النقد الأدبي استضافتهم الرابطة لهذه المناسبة.

ومن خلال القراءة النقدية التي قدمها تحدث أ.د عبد الفتاح أبو زايدة عن شخصيات الرواية ومواصفات كل شخصية ودورها في بناء أحداث القصة، وعن الأهداف التي قصدها المؤلف من وراء كل شخصية، ملخصاً النقاط الايجابية والسلبية المتعلقة بهذا الجزء من الرواية.

بدوره أكد أستاذ النقد الأدبي في جامعة الأقصى على أهمية النقد الأدبي في توضيح الجوانب المختلفة لأي رواية ودوره في صقلها وكشف مكامن الضعف والقوة فيها.

كما افرد أبو دقة بعض من فقرته للحديث عن غلاف الرواية ودلالات أجزاءه في التعبير عن ما يجول في خاطر الكاتب الزهار.

من ناحيته قدم د. محمد كلاب قراءة نقدية عامة للرواية، متناولاً كافة جوانبها وأجزاءها من شخصيات وبناء قصصي، وعارضاً أيضا لنقاط القوة والضعف في الرواية.

هذا وأثنى الدكتور محمود الزهار على الجهد الذي تقوم به رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين في سبيل النهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، مؤكدا أن إصدار الكتب وتطور حركة الكتابة هو احد معالم هذا النهوض الثقافي الذي يشهده قطاع غزة.

واستعرض الزهار مراحل كتابته لهذه الرواية، وعن الهدف من وراء كتابتها، مبدياً سعادته بالاستماع إلى النقد الأدبي لروايته الجديدة.

كما طالب بالاهتمام بجيل الكتاب والأدباء الجديد من جيل الشباب، منوهاً إلى أن المجتمع الفلسطيني لديه طاقات كبيرة يجب استغلالها وتطويرها لخدمة الثقافة الفلسطينية.

هذا وشهد ختام اللقاء فتح المجال أمام الحضور لإبداء آرائهم في الرواية الجديدة، حيث لوحظ تفاعل كبير من قبلهم من خلال نقد الرواية وتقديم الملاحظات المختلفة والمتعلقة بكافة جوانبها وأجزائها.

كما أبدى الحضور رغبتهم في أن يتم إعطاء اهتمام اكبر لشريحة الكتاب والأدباء من قبل كافة الجهات، مؤكدين أن هذه النشاط الثقافي هو خطوة جيدة في هذا المجال.

هذا ومن المتوقع أن تقوم الرابطة بإصدار ديواني شعر لكتاب من غزة وذلك في الأيام القادمة، وذلك ضمن مخططها لطباعة وإصدار المؤلفات الأدبية للأدباء والكتاب الفلسطينيين.