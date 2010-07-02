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مستوطنون يحرقون مركبتين في البلدة القديمة بالخليل

  • 10:38 - 02 يوليو 2010
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مستوطنون يحرقون مركبتين في البلدة القديمة بالخليل

فلسطين اليوم- الخليل

أحرق مستوطنو مستوطنة 'تل الرميده'، فجر اليوم، مركبتين في البلدة القديمة في الخليل.

وقالت المواطنة، هناء أبو هيكل، إن مجموعة من المستوطنين، أضرموا النار بمركبتين أحدها تعود لها في البلدة القديمة.

وأضافت أن إحراق المركبتين من قبل المستوطنين يأتي في إطار ممارساتهم اليومية بحق سكان البلدة القديمة، التي تهدف إلى إرغامهم على الرحيل من منازلهم.

ولفتت إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين حاولت أمس، اقتلاع عشرات أشجار الزيتون والعنب، التي تعود للمواطن زكريا البكري، الذي تم الاستيلاء على منزله قبل عامين لصالح مستوطنة 'تل الرميده'.

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