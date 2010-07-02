الكيان يلمح بالاعتذار والتعويض وأنقرة هددت بإغلاق المجال التركي أمام الطيران الصهيوني

فلسطين اليوم-وكالات

المحت حكومة الإحتلال الصهيوني باستعدادها للاعتذار من تركيا على احداث اسطول الحرية وتعويض اسر الضحايا الذين سقطوا بنيران القراصنة الصهاينة، في اعقاب الاجتماع السري الذي جمع وزير التجارة الصهيوني بن اليعازر ووزير الخارجية التركي احمد اوغلو اول امس في بروكسل.

ونقلت صحيفة " Hurriyet " التركية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله بوجود اماكنية لعقد اجتماع ثان في حال ذهبت حكومة الإحتلال باتجاه الاستجابة للمطالب التركية، مؤكدا ان تركيا لا ترفض بشكل مطلق مبدأ عقد اجتماعات تركية صهيونية على هذا المستوى.

واشار المصدر الى امكانية نجاح اجتماع بن اليعازر – اوغلو في ايجاد مخرج للوضع الراهن السائد بين الحكومتين فيما قال يوم امس "الخميس" الناطق بلسان الخارجية التركية ان الوزير التركي قد ذكّر الوزير الصهيوني بمطالب تركيا التي تشمل اعتذارا رسميا ودفع تعويضات لاسر الضحايا وانهاء حصار غزة.

كما ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية التركي هدد بن اليعزر بإغلاق المجال الجوي التركي بشكل كامل أمام الطيران "المدني" الصهيوني في حال لم تتم الإستجابة للمطالب التركية.