المزيني: الوسيط المصري خرج فعلياً من صفقة التبادل

فلسطين اليوم : غزة

قال أسامة المزيني القيادي في "حماس" المكلف بالتحدث في ملف الجندي الأسير الصهيوني جلعاد شاليط: "لا وجود لأي حراك جدي يتعلق باستئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع العدو الصهيوني"، نافياً وصول أي عروض جديدة.

وأضاف المزيني في تصريحاتٍ صحفية: "زيارة رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الجيش الصهيوني عاموس جلعاد لمصر ليس لها أي انعكاس جدي على المفاوضات التبادل .. مصر أصبح دورها منذ قرابة العام محدود في ملف التبادل".

وأضاف "الوسيط المصري خرج فعلياً من صفقة التبادل بعد دخول الوسيط الألماني وأصبح دوره شكلياً"، مشدداً على أن "حماس" لن تتخلى عن سقف مطالبها في صفقة الإفراج عن شاليط، كونها قدمت كل المرونة من أجل إتمام الصفقة.