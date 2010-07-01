حملة عدوانية متواصلة..قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بالخليل

فلسطين اليوم- الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالاتها بحق المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية حيث اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر واعتقلت أربعة مواطنين هم، ثائر أحمد خليل أبو هاشم (22عاماً)، وعصام جمال خليل أبو ماريا (21عاماً)، وخالد سامي محمد صبارنة (16عاماً)، وتامر إسماعيل محمد عوض(23عاماً).

وقد تخلل حملة الاعتقالات مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة المواطنين بحالات اختناق.