يديعوت: الامير الاخضر مصعب يحصل علي لجوء سياسي من السي اي ايه‏

يديعوت: "الأمير الأخضر" يحصل على لجوء سياسي من "السي اي ايه"

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

وافقت محكمة كلفورينا اليوم على منح العميل مصعب حسن يوسف اللجوء السياسي بعد أن أعرب الأخير عن خشيته على حياته في أعقاب اعترافاته علنا بالتعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وبعد أن اعتنق المسيحية .

وقد أرسل 20 نائبا من الكونغرس الأمريكي رسالة لوزير الأمن القومي الأمريكي جنت نبولتينوا أكدوا له بان حياة مصعب في خطر إن عاد للشرق الأوسط.

كما أن ضابط جهاز الشاباك الذي كان على اتصال بمصعب حضر جلسة في المحكمة وأوصي بمنح مصعب حق اللجوء قائلا بان طرده من الولايات المتحدة سيقيد أيدي العملاء مع إسرائيل.