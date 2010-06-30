الاحتلال يطلق النار صوب مسيرة مناهضة للحزام الأمني شرق الشجاعية

الاحتلال يطلق النار صوب المشاركين في مسيرة مناهضة للحزام الأمني شرق الشجاعية

فلسطين اليوم-غزة

يواصل المئات من المواطنين مشاركتهم في المسيرة المناهضة للحزام الأمني الذي تقيمه إسرائيل على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة ظهر اليوم من حي الشجاعة باتجاه الحزام الأمني المقام شرق مدينة غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات المناهضة للحزام الأمني الذي يلتهم ارضي المواطنين شرق غزة.

وقال أبو الوليد الزق منسق الحملة الشعبية لمناهضة الحزام الأمني إن المئات من المواطنين وقيادة العمل الوطني شاركوا في المسيرة التي وصلت منطقة الحزام الأمني وقاموا برفع العلم الفلسطيني على السلك الشائك الذي يقع على الحدود الفاصلة.

واشار الزق أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه المواطنين دون وقوع إصابات بالمكان.