سواسية يدين انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )

فلسطين اليوم- رام الله

أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، صدور قرار بانضمام إسرائيل رسمياً اليوم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، حيث سيوقع السفير الإسرائيلى اليوم بباريس على وثيقة الانضمام للمنظمة، والتي اعتبرت أن إسرائيل هي دولة تحترم القانون الإنساني وتؤمن بمبادئ الديمقراطية وتحرر الشعوب وتعمل على رفع مستوى التنمية للشعوب الفقيرة المجاورة لها، وأن السياسة العامة التي تمارسها إسرائيل تتوافق مع مبادئ وأسس هذه المنظمة وبالتالي فهي حسب زعمهم تستحق أن تكون عضوا فيها.

ويرى المركز أن هذه الخطوة هي بمثابة دعم وتأييد صريح لكافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية وما ينفذ من مخططات في المدينة المقدسة بهدف تهويدها ، وفرض حصار ظالم على قطاع غزة وتجويع سكانه وحرمانهم من ابسط الحقوق الإنسانية التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية .

كما يأتي أيضاً تشجيعا لها لارتكاب المزيد من هذه الجرائم ، بدلا من تقديم قادتها للمحاكم الدولية على اعتبارهم مجرمي حرب ومحاكمتهم وفقا للقانون الدولي .

وطالب المركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعدول عن قرار انضمام إسرائيل لها والالتفات إلى ما تنفذه من جرائم دولية ومحاسبتها والوقوف إلى جانب الضحية وليس مع الجلاد ، كما ويطالب المركز كل مؤسسات حقوق الإنسان و المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والإسلامية إلى استنكار هذا القرار ورفضه والعمل على إلغاءه وفضح السياسة الإسرائيلية أمام العالم ، واتخاذ قرارات جريئة وفورية نحو رفع الحصار وإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية .