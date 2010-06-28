النقابات المهنية الفلسطينية تطالب مصر السماح لوفد أردني الدخول لغزة

فلسطين اليوم- غزة

طالب تجمع النقابات المهنية الفلسطينية اليوم الاثنين، السلطات المصرية للسماح للوفد النقابي الأردني بالدخول إلى غزة للتضامن مع أهلها المحاصرين.

وأوضح التجمع أنه، منذ بضعة أيام ووفد تجمع النقابات المهنية الأردنية برئاسة الدكتور أحمد العمروطي رئيس مجلس النقباء ينتظر على الجانب المصري من معبر رفح سماح السلطات المصرية له بالدخول إلى قطاع غزة .

وتهدف زيارة النقابات الأردنية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة منذ نحو أربع سنوات وبعد حرب إسرائيلية عالمية مدمرة على سكانه الصامدين ، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم والوقوف إلى جانبهم .

وناشد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية السلطات المصرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بمرور الوفد النقابي الأردني إلى قطاع غزة للاطلاع على حجم المأساة التي يعيشها أهل غزة جراء الحرب و الحصار .

وأكدت النقابات الفلسطينية على أن إيماننا بعمقنا العربي وشعبنا العربي قوي وثابت رغم حلكة الليل وتعاظم المحن ، ومصر العظيمة الكبيرة لن تكون يوما إلا بجانب شقيقتها فلسطين وأبناء فلسطين .

وتوقع تجمع النقابات المهنية الفلسطينية من أبناء مصر الكنانة ومصر العبور والعاشر من رمضان قرارا جريئا دائما بفتح معبر رفح الحدودي للجميع ودون استثناء معلنة كسر الحصار عن قطاع غزة والسماح للوفد الأردني الشقيق بالقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي والعربي والإسلامي تجاه إخوانهم المحاصرين في غزة .