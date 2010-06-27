تركيا تحظر دخول طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مجالها الجوي

فلسطين اليوم – وكالات

وصل التدهور في العلاقات بين الكيان وتركيا الى ذروته، حيث علمت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية بان السلطات التركية في أنقرة قد منعت طائرة من سلاح الجو الصهيوني من العبور عبر الأجواء التركية والتي كانت تتجه الى بولندا.

حيث كانت طائرة الشحن التابعة لسلاح الجو الصهيوني تقل اكثر من 100 ضابط وذلك في زيارة جولة للمواقع التذكارية لمعسكرات الاعتقال النازية

وكان الوفد قد غادر متجها الى بولندا كجزء من المشروع الذي بدأته قيادة إدارة الموظفين برئاسة الميجر اليعزر ستيرن وهو عضو فرد من عائلة نجت من مذابح النازية.

ويتضمن الوفد العسكري موظفين جنود ومدربين للمساقات وجنود احتياط وممثلين عن العائلات الثكلى الصهيونية وكل رحلة تضم احد الناجين من المذابح

ويعتبر جيش الاحتلال هذا المشروع مكونا اساسيا لترسيخ ذكرى المحرقة وتعزيز شعور الضباط بالاحساس بالالتزام اثناء القيام بالمهمات العسكرية.

وهذه الرحلات الجوية التي يقوم بها جيش الاحتلال الى كل من المانيا وبولندا يتم على متن طائرات شحن من طراز بوينغ 70.

وتقوم الطائرات العسكرية والمدينة بالطيران فوق تركيا للوصول الى بولندا ولكن هذه المرة اضطر سلاح الجو الصهيوني لاستعمال خط سير اخر بديل عن الخط المعتاد ولم يكن اعضاء الوفد في وعيهم بتغيير خط سير الرحلة.