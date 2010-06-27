آلاف الإسرائيليين في مسيرة نحو منزل نتنياهو ليتمم صفقة التبادل‏

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

انطلقت مساء اليوم الأحد مسيرة المشي على الأقدام من كيبوتس مدرسة منور كفاري نهاريا التي درس بها الجندي الأسير جلعاد شاليط.

و حسب ما أوردته الاذاعة العبرية العامة، فيترأس المسيرة التي تضم آلاف المتضامنين الاسرائيليين والد الجندي نوعم شاليط وستتجه المسيرة مشيا على الأقدام نحو القدس المحتلة وصولا لمنزل رئيس وزراء العدو بنيامن نتنياهو.

وهتف المشاركين بالحرية لشاليط وارتدوا ملابس سوداء، كما غطى عدد منهم أعينهم بشرائط سوداء