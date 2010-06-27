كشف تفاصيل الاستيلاء على مبلغ من المال من البنك الإسلامي بغزة

فلسطين اليوم-غزة

أكدت مصادر مطلعة ان مجموعة من شرطة غزة يرافقها عدد من المحامين والقضاة قاموا بإخذ مبلغ من المال يقدر بحوالي 16 الف دولار , تم إيداعها في البنك لصالح جمعية الخليج التربوية.

قالت مصادر مطلعة لـ "فلسطين اليوم" ان البنك رفض تسليم الجمعية المبلغ بعد صدور قرار من سلطة النقد الفلسطينية بحجز مبلغ الجمعية التي صدر قرار بحقها قبل حوالي عامين بإلغائها وحلها واعتبارها جمعية غير مؤهلة .

وأشارت المصادر ان المحامي جاء عدة مرات للبنك وطالب بالمبلغ للدفع مهدد بإستخدام القوة للحصول عليه .

وفور عملية الاستيلاء قام البنك بالإغلاق على الفور استنكراً لأخذ المبلغ بالقوة , تجدر الإشارة الي انها المرة الثانية التي تقوم بها الشرطة الفلسطينية بغزة بإسترداد مبالغ مالية لصالح جمعيات حيث كان اولها استرداد مبلغ من بنك فلسطين لصالح أحد الجمعيات .

وتجدر الإشارة الي ان الوكالة حاولت الاتصال بوزارة الداخلية ولم يتسنى لها الوصل لتوضيح ملابسات الحدث.