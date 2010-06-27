الشبكة منظمات الأهلية ستعلن عن مبادرة تضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء

فلسطين اليوم-غزة

شرعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتعاون مع بعض الشخصيات الوطنية بإجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بقضية أزمة الكهرباء بقطاع غزة وبخاصة الحكومتين في رام الله وقطاع غزة من اجل صياغة مبادرة لإنهاء هذة الأزمة ووضع حلول متفق عليه .

وأكدت الشبكة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "انه لخطوة الوضع الحالي فقد بادرت الى إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف الفلسطينية وبعض الجهات الدولية من اجل إنهاء هذة الأزمة الخطيرة التي ينذر استمرارها بكارثة إنسانية وبخاصة في فصل الصيف.

وأشارت الشبكة ان المبادرة ستأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات السابقة ووضع حلول جذرية وذلك فور انجاز الاتصالات مع مختلف الأطراف.

ودعت الشبكة الجميع الى تحمل مسؤولياته في إنهاء هذة الأزمة ووقف كافة الحملات الإعلامية والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الأساس في حل أية إشكاليات.