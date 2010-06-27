الاونروا تطالب بإنهاء فوري لمشكلة الكهرباء

فلسطين اليوم-غزة

طالب "جون جنج" مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة بحل سريع وفوري لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة مؤكدا ان المشكلة فلسطينية - فلسطينية "على الفلسطينيين ان ينهوا تلك المشكلة المأساوية بينهم حتى نركز جهودنا نحن في المنظمات الدولية لإنهاء الحصار بصورة شاملة وكاملة".

وقال جنج في مؤتمر صحفي عقد في مركز توزيع التفاح بمدينة غزة أن "المطلوب هو إنهاء الحصار وليس تحسينه وتخفيفه ويجب على المجتمع الدولي ترجمة أقواله الى أفعال بإنهاء الحصار الغير شرعي واللاخلاقي".

وتابع "قطع التيار الكهربائي يعقد حياة الناس ويوقفها تماما ويؤدي إلى عرقلة كل أوجه النشاط ولا يمكن ان تتواصل المشكلة إذا كان الفلسطينيون يملكون حلها ويجب عدم تشتيت الجهد وتركيزه لإنهاء الحصار المدمر والغير أخلاقي".

وقال "النظام الاقتصادي والصحي والحياتي بغزة منهار تماما وأكثر من 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية "سكان غزة لا يرغبون في الاعتماد على الغير ولا سبيل لتحسين ظروفهم إلا برفع الحصار وتوفير حياة كريمة وخلق آمال لهم في مستقبل أولادهم".

وأضاف جنج " أن رفع الحصار عن غزة سيساعد في تهيئة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة محذرا من تضييع الفرصة السانحة للإنهاء الفوري للحصار الغير الإنساني " عشرات الاف الأسر لا زالت تعيش على أنقاض بيوتها ونظام الصرف الصحي ينهار والمياه ملوثة والاقتصاد مدمر".

وشكر جنج المملكة العربية السعودية على تبرعها "السخي بـ 2 مليون دولار لشراء مواد غذائية للاونروا وتبرعها ايضا بـ 1.9 مليون دولار لشراء ادوية " موضحا ان المملكة من الداعمين الكبار للاونروا وتبرعها السخي ياتي في وقت تحتاج فيه الاونروا الى دعم كبير ومتواصل في ظل عجز ميزانيتها.