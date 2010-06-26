كيف يمكن لماكينات التنفس ان تشكل خطراً عل أمن الاحتلال؟

فلسطين اليوم-وكالات

طالب عضو الكنيست أحمد الطيبي وزير الحرب الاحتلالي أيهود باراك بتحويل سبع ماكينات للتنفس تبرعت بهم النرويج للمستشفيات في الضفة وغزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت إدخال الماكينات إلى المستشفيات بحجة أنه يمكن استعمالها 'لأغراض أخرى' ولم تفصح عن الاستعمالات الأخرى.

وأكد الطيبي، في رسالته، أن هذه الماكينات من شأنها إنقاذ حياة المرضى وأن المستشفيات الفلسطينية بأمس الحاجة إليها.

'أريد معرفة المعايير والأسباب لمنع إدخال هذه الماكينات وكيف تشكل خطرا على أمن الاحتلال' جاء في رسالة الطيبي، الذي أكد أن الهدف من عدم إدخال الماكينات هو العبث بحياة وصحة الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة طلبت من النرويج التدخل لدى إسرائيل لإدخال ماكينات التنفس لأن المستشفيات بأمس الحاجة إليها.