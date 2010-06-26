البيت الأبيض : لا وجود لإتصالات سرية مع حماس

فلسطين اليوم-وكالات

نفى الناطق بأسم البيت الأبيض تومي فيتور ما ذكرته صحيفة القدس العربي بأن واشنطن تجري اتصالات سرية مع حماس وقال الناطق بان ما نشر غير دقيق.

ووفقا لما نشرته القدس العربي فان مسؤول أمريكي رفيع في حماس قال بأن مصادر أمريكية رسمية وغير رسمية طلبت من حماس عدم الإفصاح في وسائل الإعلام عن اللقاءات التي تتم بين مسؤولين من حماس ومسؤولين أمريكيين.

وأشار التقرير أن الوفد الأمريكي سيصل في الأيام المقبلة لدولة عربية لتسليم حماس رسالة وحسب المصدر في حماس فإن الأمريكيين طلبوا الحفاظ علي الصمت خشية أن يؤدي الأمر إلى انتقادات اللوبي اليهودي الأمريكي ليضغطوا علي الإدارة الأمريكية لوقف الاتصالات مع حماس ووفقا للتقرير فاللقاءات تتم في دمشق مع أسامة حمدان.