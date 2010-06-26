الكونغرس الأمريكي: شاليط لا يتمتع بحقوق أسرى غوانتينامو

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

بمناسبة مرور 4 سنوات علي اسر الجندي جلعاد شاليط تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية قراراً يدعو حماس الإفراج عن شاليط فوراً.

وجاء في البيان " نحن أعضاء الكونغرس نؤيد وندعم رفاهية الجنود الإسرائيليين) وعلي الرغم من صدور هذا القرار إلا انه غير قابل للتطبيق.

كما جاء في البيان بأن الجندي شاليط يقبع في اسر حماس خلافا للاتفاقيات الإنسانية فشاليط لا يحصل علي علاج طبي وهذا الأمر يعتبر خرقا للقانون الدولي بحيث أن شاليط لا يستطيع الاتصال بأهله.

ورد مصدر فلسطيني علي بيان الكونغرس الأمريكي متسائلاً أين هي حقوق اسر المئات في معسكر غونتينامو في كوبا أين حقوقهم قبل أن يطالب الكونغرس بحقوق شاليط فليعطي تلك الحقوق أولاً لأسرى غوانتينامو.