تركيا تمدد لعام واحد مهمة كتيبتها في لبنان في اطار اليونيفيل

فلسطين اليوم-وكالات

وافق البرلمان التركي الخميس على تمديد مهمة القوات التركية المشاركة في قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) لعام واحد اعتبارا من ايلول (سبتمبر) المقبل. وهذا التمديد هو الرابع للكتيبة التركية منذ الموافقة الاولى على انتشارها في ايلول (سبتمبر) 2006.

وتم تشكيل قوة اليونيفيل التي يبلغ عديدها 13 الف جندي العام 1978 لمراقبة الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وتم تعزيز القوة تطبيقا للقرار 1701 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في صيف 2006 وادى الى وقف الاعمال العسكرية بين اسرائيل وحزب الله اللبناني بعد الإعتداء الصهيوني على لبنان في تموز (يوليو) من ذلك العام واستمر 33 يوما.

وتقدر المشاركة التركية في القوة الدولية بنحو الف جندي اضافة الى بوارج عدة تنتشر قبالة الساحل اللبناني.

وتضطلع تركيا بدور دبلوماسي نشط في الشرق الاوسط منذ تولى حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحكم فيها العام 2002.

وعمدت انقرة الى تعزيز علاقاتها بالدول العربية وايران. وفي المقابل، تشهد علاقاتها مع كيان العدو توترا كبيرا منذ الإعتداء الذي شنته البحرية الصهيونية على قافلة مساعدات انسانية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة في 31 ايار (مايو)، ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك.