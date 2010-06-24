خطيبة هداف ألمانيا تعتنق الإسلام

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت تقارير صحفية أن خطيبة لاعب المنتخب الألماني الذي سجل هدفه الوحيد بمرمى غانا في مباراة الأربعاء بكأس العالم في جنوب أفريقيا مسعود أوزيل، قد اعتنقت الدين الإسلامي في احتفال بسيط أقيم بجوهانسبرغ قبل انطلاق المونديال.

وعمت أجواء من الفرحة الطاغية جميع المدن الألمانية عقب إحراز أوزيل ذي الأصول التركية لهدف المباراة الوحيد الذي أهل المنتخب الألماني للصعود للدور الثاني في البطولة بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط.

وذكرت صحيفة بيلد الشعبية الصادرة الخميس أن أنا ماري خطيبة هداف المنتخب الألماني مسعود أوزيل المولود في مدينة جيلزين كيرشين غربي ألمانيا لوالدين من جيل الهجرة التركية الثانية بألمانيا قد اختارت لنفسها بعد النطق بالشهادتين اسما جديدا هو "ملك".

وأكد اللاعب مسعود أوزيل لصحيفة بيلد خبر إسلام خطيبته دون إضافة أي تفاصيل. ونقلت الصحيفة الشعبية الألمانية عن والدة أنا ماري تأكيدها حدوث تحول مؤخرا في حياة ابنتها "بدا واضحا في امتناعها عن أكل لحم الخنزير، واهتمامها بقراءة الترجمات الألمانية للقرآن الكريم".

عائلة بروتستانتية

وأوضحت سارة كونور مغنية البوب الألمانية الشهيرة الشقيقة الكبرى لخطيبة أوزيل للصحيفة نفسها أنها وأفراد عائلتها البروتستانتية دخلوا في نقاشات مطولة مع أنا ماري حول حياتها الجديدة والإسلام.

وقالت "إن الأسرة تقبلت قرار ابنتها باعتناق الإسلام باحترام، لأن المهم هو شيوع المودة والسعادة في علاقتها المستقبلية مع خطيبها".

ويلعب مسعود أوزيل البالغ (22 عاما) حاليا صانع ألعاب ضمن فريق فيردر بريمن وسبق له اللعب مع فريق شالكة.

ولفت اللاعب الألماني من أصل تركي أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مونديال جنوب أفريقيا بقدراته الهجومية وإمكانياته العالية في السيطرة على الكرة واقتناص الفرص.

ويعلق مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف آماله في الفوز بالمباراة القادمة مع منتخب إنجلترا في الدور الثاني من كأس العالم على أوزيل الذي أثبت في مباراتي منتخب بلاده ضد كل من أستراليا وغانا مهارة كبيرة في التمريرات السريعة والمراوغات القصيرة والتسديدات القوية.