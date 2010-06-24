يديعوت : ابو مازن يرفض طلباً لاوباما بعقد لقاء مباشر مع نتانياهو

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الخميس ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"ابو مازن"رفض طلبا من اوباما بلقاء مباشر بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة العبرية استنادا الى تقرير سري ورد الى صناع القرار المسؤولين في الكيان الصهيوني ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - خلال اجتماعه معه قبل اسبوعين – بأن يعقد لقاء ثنائيا مع بنيامين نتانياهو وبأن يبدأ بإجراء مفاوضات مباشرة معه.

وجاء في التقرير ان ابو مازن رفض مطالبة اوباما مشترطا تلقي المزيد من بوادر حسن النية من الاحتلال كشرط مسبق للقاء مع نتانياهو.

وعقب الرئيس أوباما على ذلك متسائلا: "وما هي بوادر حسن النية التي تنوي انت – يا ابو مازن - في تقديمها لاسرائيل ؟"

وزعم التقرير السري ان ابو مازن تهرب من إعطاء جواب مباشر على سؤال اوباما. وان الرئيس عباس قال لاوباما: "إنني لا أصدّق ما يقوله نتانياهو و حكومته. إذا أردتم فتكلموا أنتم مع الإسرائيليين."