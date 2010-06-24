شبكة المنظمات الأهلية تشيد بحملات مقاطعة الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية بحق قادته

فلسطين اليوم – غزة

أشادت شبكة المنظمات الأهلية بالحملات المتصاعدة لمقاطعة الاحتلال الصهيوني على مختلف المستويات وكذلك الجهود المبذولة لتقديم دعاوى قضائية بحق قادة الاحتلال في العديد من الدول.

و أشارت الشبكة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى موقف عمال موانئ السويد بمقاطعة السفن الصهيونية ومنعها من تفريغ حمولتها بسبب الاعتداء على سفن الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة والتي ستستمر حتى 29 حزيران وكذلك قيام متضامني أسطول الحرية برفع دعوى قضائية في فرنسا واليونان وغيرها من الدول.

كما أكدت الشبكة على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود وتكثيفها لمقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأكاديميا وتعميم هذا النموذج ليصبح متبنياً لدى بلدان العالم إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية وملاحقته قضائيا في مختلف انحاء العالم على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني انتصارا لقيم العدالة وحقوق الإنسان كما ثمنت دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الريادي في هذا المجال .

وفي الوقت الذي رحبت فيه الشبكة بقرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق بجريمة اعتداء الاحتلال على أسطول الحرية شددت رفض مهزلة لجنة التحقيق الصهيونية على ضرورة إقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة وتنفيذ توصياته إلى جانب تفعيل القرار الاستشاري بخصوص عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية .

وتوجهت الشبكة بالتحية والتقدير إلى كافة الجهود المبذولة المطالبة برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بوصفه يشكل عقاباً جماعياً لشعبنا وانتهاكاً فاضحاً لحقوقه والمواقف الثابتة الرافضة لأية مبادرات تتجاهل مطالب شعبنا وحقه المشروع برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وبدء عملية إعادة اعمار قطاع غزة.