د. بحر: تهجير سكان القدس الأصليين يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف‏

فلسطين اليوم – غزة

استنكر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها العدو الصهيوني المجرم على مدينة القدس وأبنائها، معتبرا ذلك تحد وقح للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد بحر خلال اعتصام تضامني في غزة مع النواب المقدسين أن سحب الهويات من النواب المقدسين من قبل الاحتلال تأتي في إطار السعي الجاد لإخلاء مدينة القدس من سكانها ورموزها بهدف جلب المستوطنين إليها.

كما استنكر بحر تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للعشرات من القرارات التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه بحرية واستقلال، قائلاً: "إسرائيل قامت على دماء الشهداء الذين ارتقوا خلال المجازر التي قام بها جيشها".

وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالاستمرار في فضح الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات الميدانية بما يخص ذلك، داعيًا مراكز حقوق الإنسان في العالم إلى رفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال.

وناشد علماء الأمة العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب نواب المجلس التشريعي من خلال التصدي للقرارات الإسرائيلية الأخيرة بحقهم كلًا حسب موقعة ومكانته، مثمنًا دور أهالي مدينة القدس لوقوفهم إلى جانب النواب.