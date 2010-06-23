« فم »إيتان يدين حزب العمال الكردستاني

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور أسعد شرخ سفير فلسطين في العاصمة الأيرلندية سابقا والخبير في شئون الشرق الأوسط، أن حزب العمال الكردستاني يلعب دورا قذرا في هذه المرحلة المهمة، فهذا الحزب هو أداة بالتمام والكمال بيد الموساد الصهيوني.

وأضاف د.أبو شرخ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني اعترف في مذكراته أنه قضى عدة أشهر في كردستان العراق، لتدريب الحركات الإرهابية الكردية.

وأشار أبو شرخ، إلى أن إيتان اعترف أيضا بأن هناك تعاونا إستخباريا مع الإرهابيين الأكراد، حيث أن الموساد له قواعد للتحريض على الأعمال الإرهابية في تلك المناطق.

كما أكد أبو شرخ أن شهداء الجيش التركي، هم شهداء الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني هي ضريبة للموقف البطولي والرجولي لرئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أن تركيا حمت فلسطين تاريخيا من الصهاينة، وفي هذا الإطار فإن موقف السلطان عبد الحميد الثاني معروف، كما حافظت تركيا على وحدة الوطن العربي ضد الغزوات الصليبية والصهيونية.

وشدد أبو شرخ على ضرورة استمرار تركيا في لعب هذا الدور في التصدي للحركة الصهيونية، بعد تقاعس النظام العربي في القيام عن واجبه.

وطالب أبو شرخ، من الشعب الفلسطيني خاصة ومن الأمتين العربية والإسلامية بدعم تركيا ودعمها والتعاون معها اقتصاديا وسياسيا والتوجه لشراء البضائع التركية وفي نفس الوقت مقاطعة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.