الحارس "رمزي صالح" يحصل على الاستغناء من الأهلي مجاناً

فلسطين اليوم: غزة

توجه اليوم الثلاثاء، الفلسطينى رمزى صالح حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الأهلى إلى مقر النادى بالجزيرة، وتسلم الاستغناء الخاص به من هادى خشبة مدير الكرة بالفريق مجاناً.

جاءت هذه الخطوة من جانب مسئولى الأهلى كنوع من التكريم للحارس الذى لم يثر أى مشاكل طوال فترة وجوده فى الأهلى.

كانت أنباء قد ترددت حول دخول رمزى صالح ضمن الصفقة التبادلية بين الأهلى والاتحاد للحصول على خدمات جدو، ولكن الأهلى فضل منح الحارس الاستغناء الخاص به مجانا على أن يحدد بنفسه وجهته المقبلة.