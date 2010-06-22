حزب التحرير يدعو عموم الاعلاميين والسياسسين والمسلمين بحضور مهرجان هدم الخلافة

فلسطين اليوم: غزة

دعا حزب التحرير في فلسطين جماهير الإعلاميين والسياسيين وعموم المسلمين في فلسطين وبقية بلدان المسلمين لحضور المؤتمر الإعلامي العالمي الذي ينظمه الحزب للمرة الأولى من نوعه وذلك في قاعة البريستول، فردان، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في ذكرى هدم الخلافة الاسلامية.

وبحسب بيان للحزب فقد أعلن عن هذا المؤتمر تزامناً مع الذكرى التاسعة والثمانين لهدم الخلافة في 28 رجب 1342هـ الموافق 3 آذار/مارس 1924م. واعتبر البيان أن هذه الدعوة تأتي مع "مع تعاظم السعي لاستعادة الخلافة من جديد، ليتسنم المسلمون في دوحتها ذروة العلا، ويستعيدوا عزهم المفقود وكرامتهم الممتهنة وريادتهم للبشرية".

وسيعقد المؤتمر تحت عنوان (موقف حزب التحرير من القضايا الدولية والإقليمية الساخنة)، علماً أن أبحاث المؤتمر ستكون في أقسام ثلاثة، يتناول فيها عرض موقف الحزب من أبرز القضايا الساخنة في العالم على النحو التالي:

· في القسم الأول القضايا الإسلامية المعتدى عليها في بلاد المسلمين، وهي:

1. قضايا المسلمين في البلاد العربية (فلسطين، العراق، السودان "انفصال الجنوب")

2. قضايا المسلمين في جنوب آسيا (أفغانستان، باكستان "كشمير")

3. قضايا المسلمين في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وحركات الانفصال)

4. قضايا المسلمين في غرب ووسط آسيا (تركيا "قبرص"، القوقاز، تركستان الشرقية)

· وفي القسم الثاني قضايا الاعتداء على الإسلام والمسلمين في الغرب.

· وفي القسم الثالث القضايا الدولية العامة التي تمس المسلمين وغيرهم:

1. الأزمة الاقتصادية الدولية التي انطلقت من أمريكيا وتفرعت في العالم.

2. الأزمة النووية العالمية، والطاقة النووية السلمية وبخاصة في إيران.