الشيخ عكرمة صبري: التبرع بالدم واجب شرعي

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ عكرمة سعيد صبري على فتواه الشرعية السابقة بوجوب التبرع بالدم على كل مسلم بالغ وصحيح الجسم ومستوف للشروط الطبية اللازمة بهذا الشأن.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) كل عام، حيث تحتفل به دول العالم سنوياً بإقامة الدورات وإعداد الخطط ومناقشة الأبحاث بهدف تطوير وسائل ومجالات التبرع بالدم.

وأوضح الشيخ صبري أن الدين الإسلامي العظيم يحث على تقديم المساعدة والعون للآخرين واعتبر ذلك من ثوابت الإيمان من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.

وطالب الشيخ صبري المواطنين مواصلة التبرع بالدم وخاصة اؤلئك الذين يحملون فصائل نادرة لما فيه من منفعة لصحتهم عن طريق تجديد كريات دمهم بعد قيامهم بالتبرع وحتى تصبح المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في بلادنا جاهزة لاستيعاب أية أحداث طارئة مستقبلاً.

وأشار صبري إلى أن التبرع بالدم له ثلاث خصال: الأولى تتمثل في إنقاذ حياة المريض، والثانية ينال رضا الله عز وجل، والثالثة تتحقق الفائدة الصحية للمتبرع من تجديد كريات دمه.

وحذر الدكتور عكرمة من ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال والمرضى في قطاع غزة نتيجة نقص وحدات الدم بسبب استمرار الحصار على شعبنا الفلسطيني.