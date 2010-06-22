نادي الأسير : محكمة سالم تصدر أحكاما وتأجل جلسات أسرى وتأجيل آخرين في عوفر

فلسطين اليوم-رام الله

أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم ، ان محكمة سالم العسكرية أصدرت أحكاما بحق أربعة أسرى ، وأجلت جلسات تسعة آخرين الى فترات متفاوتة ، فيما أجلت محكمة سالم آخرين ،وذلك خلال هذا الأسبوع .

وبين المحامي بان المحكمة اصدر حكما بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا و ألفي شيقل على الأسير فادي زكارنه من قباطية ، وعلى الأسير عدي سلامه سليم من عزون بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا و وثلاثة آلاف شيقل غرامة مالية ، فيما تم الحكم لمدة ستة شهور وألفي شيقل على الأسير محمد حسني عوده الله من طوباس ن وعلى الأسير بهاء سلطان من سلفيت بالسجن الفعلي لمدة 55 يوما وألف شيقل غرامة ماليه .

وأجلت ذات المحكمة جلسة الأسيرين محمد ذياب من سلفيت وصخر حنون من قلقيلية ليوم 12/7، وليوم 7/7 جلسة الأسير محمد سهيل عدوان من قلقيلية ، والأسير ثائر جعايصة من طوباس جلسته في يوم 5/7 ، وليوم 11/7 يوسف اب صيام من طوباس ، ومحمد أكرم منصور من نابلس ، واحمد سليم من قلقيلية ليوم 15/7 ، وليوم 27/7 جلسة الأسير قيس ابو ماضي من طوباس لبينة الدفاع ، وليوم25/7 الأسير نسيم الجعبيتي من قلقيلية لجلسة إثباتات.

وفي محكمة عوفر العسكرية تم تأجيل جلسة الأسير منذر جنايده من الخليل ليوم 27/6 للمرافعة ، وليوم 31/8 تم التأجيل للأسير هاشم أبو ميزر من الخليل .

وقامت ذات المحكمة بإعطاء شيكا مفتوحا " تمديد حتى انتهاء الإجراءات القضائية " للأسيرين عياد عنقوشي واحمد مسلم من رام الله وتحددت جلستهما في يوم 12/7 ، وكذلك الأسير جمال سليم زايد من رام الله ولكن جلسته بتاريخ 1/8 للقراءة .

وأفرجت المحكمة عن الأسير بهاء عمر حمد من رام الله بكفالة مالية قدرها سبعة آلاف شيقل ، وأفرجت عن الأسير محمد ابو ماريا من الخليل بدون شروط ، وأعطت النيابة الإسرائيلية الحق في الاستئناف على قرار الإفراج عن الأسرى جميل محمد عبد الرازق من ابو شخيدم ، و احمد ناصر و محمد ابو لطيفه وإبراهيم ابو لطيفة وذلك حتى يوم غد 23/6/2010م .