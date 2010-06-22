عبور 566 مواطنا في اليوم الحادي والعشرين من فتح معبر رفح

فلسطين اليوم-غزة

قالت السلطات المصرية، اليوم، إنه عبر معبر رفح البري، أمس، 566 فردا من العالقين من المرضى والطلبة، وحاملي الإقامات الخارجية، والحالات الإنسانية وذلك فى اليوم الحادي والعشرين لفتحه.

فقد وصل إلى مصر قادما من قطاع غزة 275 فردا من المرضى، وحاملي الإقامات وغيرهم من الحالات الإنسانية، وغادر البلاد إلى القطاع 291 فردا من المرضى العائدين بعد الشفاء والعاملين والمقيمين فى الخارج والحالات الإنسانية، وقد تم إنهاء إجراءات عبورهم عن طريق ميناء رفح البري.

وجرى أمس إدخال 10 أطنان من الأدوية، والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري، وهي مقدمة من الجمعية الشرعية المصرية وتضم أدوية، ومستلزمات طبية وحليب الأطفال.