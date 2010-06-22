أهذا ما ينقص غزة؟..الاحتلال يسمح بدخول مستحضرات تجميل!!

الاحتلال يسمح بدخول مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات وأدوات زراعية

فلسطين اليوم-غزة

أعلن ناصر السراج وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ان اسرائيل قررت ادخال اصناف جديدة من السلع الى قطاع غزة وذلك دون تحديد موعد لذلك

وقال السراج ان ابرز تلك السلع قطع غيار السيارات والتي تشمل الاطارات وادوات الزينة اضافة الى ادوات زراعية ومستحضرات التجميل والعطور اضافة الى ادوات الصيد

واشار السراج الى ان القرار الاسرائيلي يشمل ايضا لعب الاطفال وادوات الرحلات الترفيهية والأدوات المنزلية.

يذكر ان اسرائيل بدات بتوسيع قائمة السلع المزمع دخولها الى قطاع غزة لاول مرة منذ الحصار دون ان يشمل ذلك المواد الاساسية او التي تدخل في الصناعات