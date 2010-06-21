رئيس سابق للموساد يدعو الى توجيه ما أسماها بـ « ضربة وقائية ضد ايران »

فلسطين اليوم-وكالات

قال شبتاي شافيت، وهو رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، اليوم الاثنين ان على حكومته ان توجه ضربة وقائية ضد ايران لمنعها من ان تصبح دولة نووية-حسب زعمه.

وقال شافيت خلال مؤتمر صحافي في ما تسمى بـ "جامعة بار ايلان" قرب مدينة تل الربيع المحتلة "انني اؤيد - نظرا الى ان هناك حربا جارية (مع ايران) وبما ان التهديد مستمر ونوايا العدو في هذه الحالة هي القضاء عليكم - الفكرة القائلة ان الخطوة الحكيمة هي التحرك وليس الرد"-حسب تعبيره.

وقال شافيت الذي كان رئيسا للموساد بين عامي 1989 و1996 "اللجوء الى الرد كاستراتيجية رئيسية يعني الانتظار حتى نتعرض لهجوم. لكننا نواجه خصما يخطط على الدوام ولا ينتظر سوى الفرصة لشن هجوم".

وتساءل "اين الفائدة، حتى من الناحية الاخلاقية، من الترقب والتحرك فقط اذا تعرضنا لهجوم؟".

وتتهم حكومة الكيان التي تعتبر "الدولة" النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني.

وقد دعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مرارا الى "شطب" دولة الكيان من الخارطة.