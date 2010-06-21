نائب وزير الحرب: حصار غزة لم يأتي بنتائج جيدة بل سبب الضرر لنا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكد ماتان فيلنائي، نائب وزير الحرب الصهيوني اليوم الاثنين، أن الحصار الذي فرض بعد أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في يونيو 2006، لم يأتي بنتائج جيدة على الكيان، لكنه قال إن تخفيف الحصار الذي تفرضه حكومته منذ 4 سنوات على قطاع غزة سيعزز سلطة حماس على القطاع.

وقال فيلناي للإذاعة العبرية العامة: "ليس هناك أدنى شك بأن قرار السماح بدخول المزيد من البضائع إلى غزة سيساعد بشكل غير مباشر حماس على تعزيز سلطتها"، وأضاف "الحقيقة هي أن كل ما يدخل غزة يمر تحت سيطرة حماس التي تقوم بعد ذلك بتوزيع البضائع كما يحلو لها"، حسب قوله.

وأكد الكيان رفع الحصار عن كل "البضائع ذات الاستخدام المدني" مع الإبقاء على الحصار البحري لمنع استيراد مواد وصفها بالحربية إلى قطاع غزة.

وقال إن "الحصار سبب أضرارا بالنسبة إلينا حيث لم يتح زعزعة سلطة حماس أو تسريع الإفراج عن جلعاد شاليط"، وأضاف: "يجب عدم التمسك بمبادئ لا تأتي بأي نتيجة ويجب دفع ثمن مقابلها".

وتابع أن "قضية الأسطول والضغوط الدولية سرعت القرارات المتعلقة بالحصار" في إشارة إلى هجوم نفذته فرقة القراصنة الصهيونية في 31 مايو على أسطول إنساني دولي كان متجها إلى قطاع غزة وأدى إلى مقتل 9 أتراك وأثار حملة احتجاجات في العالم.