الوزير المنسي يستنكر مصادرة بلدية القدس المحتلة أراضي المواطنين بحي البستان

فلسطين اليوم-غزة

استنكر وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة د.م يوسف محمود المنسي قرارات بلدية القدس " الإسرائيلية" مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وإجبار أصحاب 22 منزلاً في الحي على هدم منازلهم.

وقال الوزير م. المنسي إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل سياساتها الوحشية بحق المواطنين المقدسيين في حي البستان من خلال مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم، والتهديدات المتواصلة بطردهم من الحي، بهدف تحقيق الأهداف الصهيونية الخبيثة في السيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك .

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه " إن قرارات الهدم تشكل خطة كبيرة على الأحياء المقدسية، وهي تأتي في إطار السياسة الصهيونية الهادفة لطرح مواطني القدس وقلعهم من أصولهم وجذورهم، ومواصلة بناء الوحدات السكنية الاستيطانية في الأحياء المقدسية " .

وحذر الوزير.م المنسي من خطورة إقرارات هدم 22 منزلاً بحي البستان داعياً إلى العمل العاجل على وقف هدم المنازل بالقدس وممارسة الضغط دولي على دولة الكيان من اجل وقف السياسات العنصرية الوحشية "الإسرائيلية" بحق أهالي القدس.

وأبرق م. المنسي بالتحية والتقدير لمواطني القدس لصمودهم في وجه المخططات الصهيونية الهادفة لطردهم من أرضهم، والوقوف بوجه القرارات العنصرية الإسرائيلية بحقهم ".