قراقع: حرمان الأسرى من امتحانات (التوجيهي) بسبب "شاليط"!

فلسطين اليوم : رام الله

منعت إدارة سجون الاحتلال أكثر من 1820 أسيراً من تقديم امتحانات الثانوية العامة في كافة السجون للعام الثالث على التوالي، وعزلت كذلك عددا من الأسرى لحرمانهم من تقديم الامتحانات.

ونفذت إدارة السجون بالتزامن مع موعد الامتحانات، حملة تنقلات واسعة، بالإضافة إلى إخضاع الأمر لمزاج ضابط السجن الذي كان يحرم الأسرى بشكل جماعي من الخروج لتقديم بعض الامتحانات.

وعلق وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على ذلك القرار بالقول:" إن قرار إدارة سجون الاحتلال يأتي في سياق هجمة مبرمجة وممنهجة لسحب كافة هذه مكتسبات وحقوق الأسرى"، معتبراً هذا القرار تعسفياً ومخالفاً لقوانين الدولية، ويأتي للضغط على الأسرى الذين يدفعون الثمن، ويندرج في إطار حسابات "أمنية" محضة.

وأوضح أن "إسرائيل" تعتقد أن سحب هذه الحقوق سيساعد في الإفراج عن الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط، حيث أنها بالبداية شكلت لجنة حكومية وضعت مجموعة من الإجراءات المشددة من بينها حرمان الأسرى من التعليم، وبعد ذلك تطورت الأمور إلى سن قانون سمي "قانون شاليط" الذي أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست.