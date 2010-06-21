وزير الأشغال اللبناني: جوليا ومريم ستتوجها أولا لقبرص ومن ثم لغزة‏

فلسطين اليوم-وكالات

وسط هذه الأجواء بدأ حبس الأنفاس أمس ترقباً لمصير رحلتي السفينتين "جوليا" و"مريم" الى شواطئ غزة في إطار "أسطول الحرية" الذي يسعى الى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وطبقاً لما صرح به وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي امس لـ"النهار"، كشف في أحاديث ادلى بها مساء انه تلقى طلباً رسمياً من منظمي السفينة "جوليا" التي ستبحر من لبنان، مشيراً الى ان وجهتها الأولى ستكون قبرص وليس غزة مباشرة، مشدداً على انه لن يوقّع على إبحار غير قانوني.

وأوضح ان السفينة ستخضع لكشف تقني قبل انطلاقها، وان إبحارها في اتجاه قبرص ليس خرقاً للقرار 1701 وان الحكومة اللبنانية مسؤولة عن قرارها، مشيراً الى ان السفينة "جوليا" مسجلة في باريس وعلى متنها لبنانيون وأجانب.

وأكد ان الوزارة اذنت للسفينة بالإبحار في اتجاه قبرص من مرفأ طرابلس حسبما طالب المنظمون وليس في اتجاه غزة مباشرة لأنه لا مجال للإبحار في اتجاه غزة إذنت الخطوط البحرية مقطوعة.

وأكد انه لا وجود لسفينة اسمها "مريم" بل رحلة افتراضية سميت "مريم".